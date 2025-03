Favola Cinà a Miami: il 17enne palermitano vince la sua prima gara a livello ATP

Debutto da sogno per Federico Cinà. Il giovane tennista palermitano, classe 2007, ha conquistato la sua prima vittoria a livello ATP battendo l’argentino Francisco Comesana (n. 67 del mondo) con il punteggio di 7-6, 7-6, al primo turno del Masters 1000 di Miami.

Cinà ha giocato una partita quasi perfetta, caratterizzata da grande intensità e concentrazione: servizio impeccabile, colpi straordinari e due tie-break vinti con la calma di un veterano. Ha anche dimostrato grande freddezza annullando un set point sul 6-5 nel primo set, mettendo in mostra un carattere solidissimo.

L’azzurrino – in Florida grazie alla wild card ricevuta – è il secondo tennista italiano, dopo Jannik Sinner, a vincere un match in un torneo Masters 1000 a soli 17 anni. L’attuale numero uno al mondo ci era riuscito nel maggio 2019 agli Internazionali d’Italia, battendo Johnson in tre set (1-6, 6-1, 7-5).





LEGGI ANCHE

PALERMO, LE PAROLE DI OSTI

PALERMO E DIONISI, E ORA COME ANDARE AVANTI?