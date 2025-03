Dybala, l’infortunio è più serio del previsto: intervento chirurgico e stagione conclusa

Paulo Dybala dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. L’attaccante della Roma, ex Palermo, ha deciso di comune accordo con la società di operarsi al tendine semitendinoso sinistro per garantire un recupero completo dall’infortunio muscolare.

Dybala è stato sostituito al 19′ del secondo tempo nell’ultima partita della Roma contro il Cagliari, vinta 1-0, dopo essersi accasciato a terra ed essere scoppiato in lacrime a causa dell’ennesimo problema fisico. Questo infortunio, salvo clamorosi colpi di scena, lo costringerà a stare lontano dal campo per il proseguo del campionato.

In questa stagione “la Joya” ha collezionato 36 presenze, segnando otto gol e fornendo quattro assist. Con l’arrivo di Ranieri in panchina, stava finalmente trovando continuità nelle prestazioni, che non ha mai regolarmente trovato a causa della sua fragilità fisica e dei numerosi infortuni che lo hanno perseguitato nella sua carriera.





