È il giorno della tanto attesa sfida tra Italia e Germania nei quarti di finale della Nations League. Il match rappresenta un crocevia importante per entrambe le nazionali: in palio c’è l’accesso alla Final Four del torneo, in programma a giugno.

Dopo un cammino altalenante nella fase a gironi, gli Azzurri di Luciano Spalletti affrontano una Germania determinata a riscattarsi dopo le recenti difficoltà. Ecco tutte le informazioni su dove e come seguire la partita in tv e streaming.

Italia – Germania in tv e streaming: canale e orario

La partita d’andata si giocherà oggi, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1, con collegamento a partire dalle 20.30.





Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, accessibile tramite sito web o app su dispositivi mobili e tablet. Oltre alla diretta, la Rai offrirà un ampio pre e post partita con analisi e interviste.