Trapani, Antonini contro ‘Le Iene’: “Falsi racconti, procederò per vie legali”

Valerio Antonini all’attacco del programma “Le Iene”. Il patron del Trapani, come di consueto attraverso il suo profilo X, ha espresso con forza il suo pensiero riguardo presunti debiti contratti con aziende locali. Antonini è pronto ad adire per vie legali.

Il post:

“Sta girando per Trapani un audio fatto ad arte dal Signor Francesco Torre, autore di fatture per prestazioni mai eseguite (e ovviamente mai pagate) che da settimane insieme al Signor Polizzi e altri finti pseudo creditori sta tentando di minare la credibilità del sottoscritto con raccapriccianti e falsi racconti (potrei pubblicare degli audio ma siccome sono fonte di indagine non posso); ha convinto un freelance che lavorava per ‘Le Iene’ a venire a Trapani (un altro dopo quello che ovviamente poi è sparito tempo fa dopo essere stato sputtanato in diretta dall’Assessore Barbara) che ha ammesso di aver incontrato questi pseudo creditori trapanesi e di averli ritenuti non credibili tanto da voler spiegazioni solamente su una fattura da 9 MILA EURO !!! per una service video palermitano che io non avevo neanche mai sentito nominare”.

“L’audio è stato già girato ai miei legali che agiranno contro questo personaggio che neanche definisco, perché noto a tutti, intanto per calunnia e diffamazione che si aggiunge a quelle già depositate a tanti altri pseudo creditori che hanno iper fatturato grazie a un complice interno o addirittura emesso fatture per prestazioni mai eseguite. È evidente che mandare un audio del genere ha anche il fine di mettere dubbi e insinuare paure pertanto sarà anche certamente passibile di danni di immagine incalcolabili. Ha addirittura parlato di istanze fallimentari approvate da un giudice sulla sport Invest ! Ovviamente anche questo falso. Di conti svuotati e di pagamenti non effettuati. Purtroppo per lui le società sportive hanno organi di controllo molto rigidi e se non avessimo puntualmente pagato tutto alla perfezione saremmo stati penalizzati o estromessi come tutti”.





“Rilasceremo domani insieme al mio legale l’ Avvocato Salvatore Longo un’ulteriore dichiarazione condita di tutti gli elementi di quello che è un vero tentativo di Estorsione nei miei danni perpetrato da questa banda di criminali. Spero che la città ora dimostri con forza la vicinanza al sottoscritto perché è una situazione che non avevo mai visto e sentito anche contro certi criminali che sono passati per il Trapani Calcio nel corso degli ultimi 10 anni prima del mio arrivo”.