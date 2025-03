Palermo, “fiducia” a Dionisi? Ora bisogna salvare il “patto” con la tifoseria rosa

C’è molto da interrogarsi, dopo cinque giorni trascorsi nell’attesa di un esonero “inevitabile” che poi non c’è stato. Non è il caso di fare valutazioni tecniche ed economiche che hanno indotto la società a lasciare la guida della squadra a Dionisi fino alla fine del campionato, nonostante il suo rapporto con i tifosi sia irrimediabilmente compromesso e, come sembra, non totalmente idilliaco con la squadra. Però è lecito fare qualche considerazione su un termine adoperato dal direttore sportivo Carlo Osti a proposito di questa scelta.

Nell’intervista rilasciata all’agenzia Italpress il direttore sportivo usa più volte la parola “fiducia” che è opportuno che venga ben interpretata, per dare valore al suo significato e al rapporto con l’allenatore. Tanti anni fa una nota ditta di formaggi, in un notissimo spot pubblicitario, diceva che l’azienda stessa era sinonimo di fiducia e che la fiducia era” una cosa seria”. Non a caso questo spot ebbe enorme successo per il significato di totale affidamento sulla qualità del prodotto.

Gli antichi romani, nel terzo secolo avanti Cristo, trasferivano la proprietà di un bene a un altro soggetto, a scopo di garanzia, facendo ricorso alla “fiducia”, certi che in caso di pagamento del debito la cosa venisse loro ritrasferita per effetto del patto fiduciario e ancora oggi abbiamo casi di contratto fiduciario nel nostro attuale ordinamento giuridico. La fiducia è dunque un valore etico molto forte, necessariamente legato al rapporto fra due o più soggetti e che può avere la forza di un legame indissolubile.





Siamo sicuri che la società creda ancora in Dionisi, al punto da fare affidamento ancora sulle sue capacità e sulla sua voglia di lottare? C’è da augurarselo e la speranza consiste ora in una reazione d’orgoglio da parte della squadra e del suo condottiero perché in caso contrario potrebbe venire meno un altro patto di fiducia, quello fra il Palermo calcio nel suo insieme e la sua tifoseria rosanero, componente essenziale di questo bellissimo sport.

