Ritiro Palermo, terzo giorno: situazioni di gioco e partitella finale

Si è concluso anche il quinto allenamento del ritiro estivo del Palermo in Valle d’Aosta. Nella seduta pomeridiana, la squadra ha iniziato con un torello suddiviso in tre gruppi: il tecnico ha richiesto principalmente passaggi a due tocchi, per poi passare a quelli a un tocco solo, mantenendo sempre un’alta intensità.

Successivamente, l’attenzione si è concentrata su alcune situazioni di gioco, in particolare su esercitazioni di attacco contro difesa in un 6 contro 5 con l’obiettivo di finalizzare l’azione. La squadra ha poi messo in pratica alcune soluzioni tattiche studiate durante la sessione mattutina, sia in fase difensiva che offensiva.

A seguire, una partitella a tema su metà campo: una squadra doveva segnare in quattro porticine, mentre l’altra mirava alla porta regolamentare. In questa fase si è messo in evidenza Augello, autore di una rete. L’allenamento si è concluso con una partitella classica, sempre a metà campo, terminata sullo 0-0.





ORE 18.53 – Fine dell’allenamento. Termina 0 – 0 la partitella a metà campo.

ORE 18.51 – Gialli formati da: Gomis; Diakite, Magnani, Avena; Brutto, Segre, Ranocchia, Squillacioti; Di Francesco, Le Douaron; Pohjanpalo.

ORE 18.46 – Squadra rosa composta da: Desplanches, Nicolosi, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Augello; Brunori, Vasic; Corona.

ORE 18.43 – 0 a 0 la prima parte della partitella: adesso si cambia campo.

ORE 18.37 – Inizia la vera e propria partitella a metà campo.

ORE 18.34 – Altra pausa per bere: la squadra si disseta date le alte temperature e la grande intensità dell’allenamento.

ORE 18.29 – Inzaghi richiama l’attenzione di Peda: vuole che il giovane polacco si faccia sentire al centro della difesa.

ORE 18.25 – Dopo una breve pausa per il cooling break, la partitella a tema riprende. La prima frazione è stata vinta dai rosa. Ora le squadre sono mischiate.

ORE 18.15 – È una vera e propria partitella a tema: gol di Augello per la squadra in rosa.

ORE 18.10 – Ritmi intensi in questa fase dell’allenamento. Ora si mettono in pratica le situazioni studiate stamattina, sia in fase difensiva che offensiva. Inzaghi schiera Diakité, Magnani, Ceccaroni, Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello, Brunori, Vasic e Pohjanpalo in maglia rosa. Il loro compito è segnare nelle porticine, mentre il resto del gruppo, con le casacche gialle, ha l’obiettivo di andare a segno nella porta grande.

ORE 17.55 – Esercitazione di difesa contro attacco. Si prova una situazione di 6 contro 5 in entrambe le metà campo: l’obiettivo è far gol.

ORE 17.45 – Il torello prosegue sotto le indicazioni di Inzaghi: si gioca a un solo tocco e, al fischio del tecnico, chi si trova al centro deve scattare in allungo.

ORE 17.35 – I rosa, divisi in tre gruppi, si sfidano al torello. Chi sbaglia va al centro, chi sta in mezzo per più di venti secondi fa le flessioni. Si gioca a due tocchi.

ORE 17.30 – Inizia l’allenamento.

Terzo giorno del ritiro estivo del Palermo in Valle d’Aosta. I rosanero sono pronti per l’allenamento pomeridiano allo stadio “E.Brunod” di Chatillon. A partire dalle ore 17.15 circa la diretta testuale su Stadionews.

LEGGI ANCHE

LA CONFERENZA STAMPA DI AUGELLO