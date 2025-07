Juventus, Modesto è il nuovo direttore tecnico: “Per me un onore e una grande responsabilità”

La Juventus ufficializza l’arrivo di François Modesto che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico del club bianconero. Il dirigente lavorerà a stretto contatto con Damien Comolli, direttore generale già da quale settimana.

LE DICHIARAZIONI

“Entrare a far parte di una società tanto gloriosa rappresenta per me un onore e una grande responsabilità – afferma Modesto -. Questo club vanta una storia straordinaria e una cultura della vittoria che ammiro profondamente. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, lavorando a stretto contatto con Damien, l’allenatore Igor Tudor e tutto lo staff per costruire un progetto ambizioso, moderno e vincente. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio impegno per contribuire al successo della Juventus, in Italia e in Europa”.

“Sono felice di accogliere François nella nostra struttura – ha detto il dg Damien Comolli –, il suo ruolo sarà centrale nel coordinamento tra l’Area Tecnica (Match Analysis, Medical Department, Performance e Psychology ) e lo staff di Igor Tudor, contribuendo a rafforzare l’identità sportiva del club. La scelta di François è frutto di un’attenta valutazione: crediamo che la sua esperienza, maturata in contesti diversi e competitivi, e la sua conoscenza del calcio italiano possano dare un contributo immediato e duraturo alla crescita della Juventus”.