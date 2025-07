Gli auguri di Inzaghi per il Festino: “Viva Palermo e Santa Rosalia” / VIDEO

Anche Filippo Inzaghi fa gli auguri ai palermitani per il Festino di Santa Rosalia. Il Palermo ha pubblicato un video sui social con le parole dell’allenatore, impegnato con la squadra in Valle d’Aosta per la preparazione estiva.

“Ciao a tutti i palermitani. Anche qui dalla Valle d’Aosta mi volevo unire a voi, so che è un giorno speciale: il Festino di Santa Rosalia. Ci tenevo a farvi un grande augurio. So che unisce tutti i palermitani, senza distinzioni. Viva Palermo e Santa Rosalia“, dice Inzaghi.

Il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

