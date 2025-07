Sorrentino è il nuovo direttore tecnico del Bra: incrocerà il Palermo in amichevole

Nuova avventura per Stefano Sorrentino, che ritorna nel mondo del calcio dopo l’esperienza da presidente del Chieri Calcio: è infatti il nuovo direttore tecnico del Bra, club piemontese fresco di promozione in Serie C.

Dopo una lunga carriera tra i pali e 120 presenze con la maglia del Palermo, Sorrentino intraprende un nuovo percorso dirigenziale, animato da entusiasmo e ambizione. E il caso ha voluto che una delle sue “prime” da dirigente del Bra sia proprio contro i rosanero: domenica 27 luglio alle ore 17:30, il Bra affronterà il Palermo in un’amichevole che si giocherà allo stadio “Brunod”.

Una sfida dal sapore speciale per l’ex capitano dei siciliani, che ritroverà la squadra con cui ha vissuto momenti indimenticabili, stavolta da bordo campo. Per i tifosi, sarà l’occasione di riabbracciare un protagonista della storia recente rosanero; per il Palermo, un test utile in vista della nuova stagione.





La nota del Bra

“Gli occhi della tigre” si colorano di giallorosso.

Con profondo orgoglio e immenso piacere, l’A.C. Bra comunica che il nuovo direttore tecnico è Stefano Sorrentino.

Non ha bisogno di presentazioni: classe 1979, ex portiere di Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, con esperienze all’AEK Atene e al Recreativo Huelva. Un amore smisurato e una passione infinita per il gioco del calcio, lo hanno portato (da sempre) a incarnare i suoi ruoli con personalità, forza di volontà e professionalità. Attualmente si occupa della sua academy per i portieri, è opinionista sportivo in TV e, da oggi, ha il nuovo incarico con club braidese. Sarà il “collante” tra la società, l’allenatore Fabio Nisticò e il DS Ettore Menicucci.

Oggi pomeriggio, ha presenziato al raduno della squadra all’Attilio Bravi e al primo allenamento.

Benvenuto Stefano!