GdS – “Palermo – Bani, segnali di apertura. Col Genoa si fa sul serio”

Nelle ultime ore il club rosanero avrebbe intensificato i contatti per Palumbo del Modena, presentando una proposta concreta che potrebbe finalmente superare le resistenze della società emiliana. Venuta meno l’ipotesi Saric, inizialmente considerata come possibile contropartita tecnica, il Palermo ha optato per un’operazione più articolata che prevede l’inserimento di uno tra Di Mariano e Insigne.

Lo riporta il Giornale di Sicilia. Tra questi, è il numero 7 rosanero ad aver suscitato maggiore interesse da parte dei canarini: Di Mariano, tra i non convocati per il ritiro, ha richiesto qualche giorno per valutare la proposta. La sua decisione potrebbe arrivare a breve; in caso di accettazione della destinazione, si procederà immediatamente allo scambio dei documenti.

Parallelamente, prosegue l’attività volta a rafforzare il reparto difensivo. Il nome più caldo rimane quello di Mattia Bani, centrale classe 1993 in uscita dal Genoa. Il giocatore ha già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi al Palermo, attratto dal progetto del club. L’accordo con il calciatore sarebbe stato raggiunto su una base di massima intesa; resta tuttavia da colmare una piccola distanza tra domanda e offerta con la società genoana.





I rossoblù, forti di un contratto in scadenza nel 2026, richiedono un indennizzo per consentire la cessione del giocatore, mentre il Palermo sta cercando di ridurre le cifre mantenendo tuttavia il pieno controllo dell’operazione. La sensazione è che si possa giungere a una conclusione già entro la fine della settimana. Nel frattempo, Gyasi è già pronto a vestire la maglia rosanero: l’accordo con l’Empoli è stato definito nei giorni scorsi e ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale per il jolly offensivo.