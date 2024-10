Taranto, stipendi non pagati: Gautieri potrebbe andare via

Ancora problemi per il Taranto: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, non sarebbero ancora arrivati gli stipendi ai tesserati nonostante le rassicurazioni arrivati dalla proprietà.

Il Taranto è ultimo a pari punti con la Juventus Next Gen con 6 punti conquistati in 10 partite: il tecnico Gautieri aveva chiesto delle rassicurazioni che però sembrano non essere arrivate.

TMW sottolinea che, nonostante gli stipendi possano arrivare nelle prossime ore, l’allenatore sta pensando a trovare una soluzione per lui e per il suo staff.