Repubblica – “Le altre in fuga, il Palermo invece arranca”

“È vero, troppo presto per trarre bilanci definitivi, ma si può già fare un’analisi di quello che la squadra di Dionisi ha sin qui fatto. E la risposta è una sola: poco“. Scrive così Massimo Norrito, che sulle pagine di Repubblica analizza il cammino del Palermo dando un primo sguardo alla classifica.

Il Palermo è a -10 dal Pisa capolista e -7 dallo Spezia seconda. Il distacco, inutile girarci intorno, è già elevato se, come è vero, l’obiettivo dei rosa è la promozione. Dieci punti in nove giornate sono un’enormità, ma la Serie B ha insegnato che l’ultima parola si dice all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

Il tempo c’è – o meglio dire ci sarebbe – ma non c’è da stare allegri perché gli errori sono quelli del passato e proprio questi errori hanno già frenato la corsa dei rosa alla promozione. Con una differenza: lo scorso anno, così come negli anni precedenti, c’era Brunori macchina da gol. Una macchina oggi inceppata sulla quale però sarebbe bene che Dionisi facesse un pensierino visto che, al momento, l’alternativa Henry non è certo più soddisfacente.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PRIMO TEMPO DI MODENA FA SPERARE