Palermo – Salernitana, i campani fanno ricorso contro la multa per i petardi

La Salernitana fa ricorso contro la multa per i petardi lanciati durante la gara col Palermo. Il club ha impugnato la sanzione di 10mila euro con la quale il Giudice Sportivo della Serie B ha punito la società.

La Salernitana considera parziale la ricostruzione contenuta nel dispositivo: c’erano state esplosioni di petardi – lanciati dai tifosi del Palermo – anche all’interno del settore ospiti. Si confida ora nello sconto dell’ammenda.

L’episodio ha portato anche al Daspo per tre tifosi, due giovani palermitani minorenni e uno della Salernitana. I primi due erano stati sorpresi in Curva Sud, uno con un petardo nascosto e l’altro con un fumogeno, entrambi trovati durante l’incontro. Il terzo tifoso, un campano, era stato fermato presso il casello autostradale di Buonfornello prima dell’inizio del match, in possesso di un fumogeno di segnalazione navale.

