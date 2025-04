Athletic Palermo, Micoli: “Cavalcata entusiasmante, mi piacerebbe restare”

L’Athletic Club Palermo ha già festeggiato la promozione in Serie D avendo chiuso in anticipo il girone A di Eccellenza al primo posto. Tra i protagonisti della cavalcata nerorosa Nicolas Micoli, attaccante che già l’anno scorso aveva festeggiato il salto di categoria con il Paternò.

Avete ottenuto la promozione in anticipo dopo una grande cavalcata. Qual è stato il momento chiave?

“Indubbiamente lo scontro diretto, vinto, contro il Gela. Penso che questa gara sia stata il punto di svolta della stagione. Restavano ancora sette partite da giocare, ma il successo in quella delicata partita ci ha dato la spinta per affrontare l’ultima parte del campionato al meglio”.





Insieme ad altri compagni e al tecnico Raciti eravate reduci dalla promozione in D col Paternò, qual è stata più emozionante?

“È impossibile paragonare le due cavalcate, anche se il risultato finale per entrambe è stato il salto in Serie D. Col Paternò abbiamo ottenuto la promozione vincendo la Coppa Italia nazionale, mentre quest’anno abbiamo vinto il campionato. Entrambe hanno dato grandissime emozioni ma diverse tra loro”.

Siete ormai ufficialmente la seconda squadra di una grande città come Palermo…

“Sicuramente per tutti noi, me in primis, è una grandissima soddisfazione essere riusciti ad aiutare questa squadra a diventare la seconda di questa splendida città. Amo il calore della tifoseria palermitana, quando sono venuti a sostenerci ci hanno davvero trascinato”.

Dopo due promozioni di fila è pronto per giocare in Serie D?

“Assolutamente sì. E dirò di più, mi piacerebbe giocare la Serie D e mi piacerebbe farlo qui a Palermo. Sono stato davvero bene, c’è una società importante che non ci ha mai fatto mancare nulla”.

Domenica l’ultima gara della stagione sarà una festa nel vostro stadio. C’è un po’ di dispiacere perché quest’avventura è finita?

“Non direi dispiacere, ma soddisfazione per avere raggiunto un obiettivo che volevamo fortemente sin dal primo giorno di quest’anno. In ogni caso non siamo ancora in vacanza, perché vogliamo conquistare anche la Supercoppa contro la vincitrice dell’altro girone”.

LEGGI ANCHE:

ATHLETIC PALERMO: FESTA AL “FAVAZZA” INGRESSO GRATUITO