Frosinone, ufficiale l’esonero di Vivarini: squadra a Greco

Vincenzo Vivarini non è più l’allenatore del Frosinone. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la conferenza stampa del patron Maurizio Stirpe. La squadra è affidata a Leandro Greco, ormai ex tecnico della Primavera.

“La squadra è in ritiro a tempo indeterminato – afferma Stirpe – . Ci rimarrà fino a quando non mi dimostra di avere entusiasmo. Io e il direttore abbiamo deciso di esonerare Vivarini, non siamo convinti che sia la scelta giusta ma vogliamo togliere gli alibi. Il Frosinone sarà affidato a Greco e non è un’assunzione temporanea, sarà lui l’allenatore”.

Fatale, per Vivarini, la sconfitta esterna contro la Reggiana. Il tecnico lascia il Frosinone all’ultimo posto in classifica con 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte. Un bottino troppo magro per una squadra che la scorsa stagione giocava in Serie A e partita con ambizioni importantissime.

