Calciomercato Catania, in arrivo il primo nuovo acquisto

Il Catania si avvicina al primo acquisto della nuova stagione: in arrivo l’attaccante Alex Rolfini. Classe 1996, Rolfini ha da poco concluso la sua avventura al Vicenza, con cui ha segnato 8 gol nella scorsa stagione. Dopo essersi svincolato, è pronto a vestire la maglia rossazzurra per iniziare una nuova sfida.

Il centravanti arriva con una buona esperienza alle spalle: ha giocato in diverse piazze tra Serie C e D, indossando alcune maglie importanti di categoria come Carrarese, Carpi, Ancona e, appunto, Vicenza. A Catania sarà chiamato a rinforzare l’attacco e dare peso offensivo a una squadra in cerca di rilancio.

Oltre a Rolfini, il Catania guarda anche a un giovane talento per il centrocampo: si tratta di Federico Zuccon, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Nell’ultima stagione ha collezionato 18 presenze in Serie B tra Salernitana e Juve Stabia. Cresciuto nel vivaio bergamasco, ha già avuto esperienze in piazze importanti come Cosenza e Lecco, e il suo profilo piace molto alla dirigenza etnea.





LEGGI ANCHE

ABBONAMENTI PALERMO, IL DATO AGGIORNATO