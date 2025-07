ACR Messina verso l’iscrizione in Serie D: versati stipendi e contributi

L’ACR Messina si avvicina alla partecipazione regolare al prossimo campionato di Serie D. Dopo l’autorizzazione del Tribunale, nella mattinata di oggi (giovedì 10 luglio) il socio di minoranza Pietro Sciotto ha effettuato il versamento di circa 475.000 euro necessari a saldare gli stipendi e i contributi arretrati maturati dai tesserati tra novembre 2024 e maggio 2025. Un passaggio cruciale per garantire la sopravvivenza sportiva del club.

La conferma ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti è attesa nei prossimi giorni, con il parere della Covisod che dovrebbe arrivare a breve. A sostenere Sciotto in questo passaggio delicato c’erano anche i rappresentanti di un potenziale gruppo acquirente, che avrebbe contribuito con una fideiussione a copertura dei pagamenti, considerata la procedura fallimentare ancora in corso. All’orizzonte si profila una nuova gestione tecnica e dirigenziale.

Cambio di proprietà possibile

Il futuro societario dell’ACR Messina resta comunque legato alla sentenza del 10 settembre, quando il Tribunale si pronuncerà sulla richiesta di composizione negoziale della crisi e sull’eventuale apertura di un concordato preventivo. Solo dopo quella data si potrà procedere, eventualmente, al passaggio del 100% delle quote societarie. In attesa, si valuta una collaborazione tramite scrittura privata o contratto preliminare tra Sciotto e il gruppo Aad Invest.





Il piano di riqualificazione aziendale prevede anche la trasformazione del club da Srl a Ssd, una formula giuridica più adatta alla realtà dilettantistica. Ma il Messina dovrà fare i conti con un pesante handicap: i 14 punti di penalizzazione comminati per i ritardi nei pagamenti incidono già sulla prossima stagione.

Una Serie D in salita

Ora il Messina riparte da zero, con una nuova categoria, un futuro societario incerto e un cammino già in salita. Toccherà al gruppo acquirente, qualora l’operazione andasse in porto, affrontare una delle stagioni più delicate della storia recente del club. La rinascita, ancora una volta, passa dalla tenacia e dalla programmazione.

