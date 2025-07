Calciomercato Palermo, Di Mariano in uscita: interesse del Pescara

Francesco Di Mariano è fuori dal progetto tecnico del Palermo. L’esterno offensivo non sarà convocato per il ritiro precampionato con il resto della squadra e si allenerà a parte nel centro sportivo di Torretta, insieme ad altri cinque compagni. La decisione è chiara: il giocatore non rientra nei piani di Inzaghi e della dirigenza rosanero, che sta lavorando alla sua cessione entro fine mercato.

Dopo il mancato accordo con il Bari, saltato per divergenze legate all’ingaggio, spunta ora il forte interesse del Pescara. Il club abruzzese, su indicazione del direttore sportivo Pasquale Foggia, sta valutando Di Mariano come rinforzo per le corsie esterne nel sistema di gioco di Vincenzo Vivarini. Si lavora sulla formula del trasferimento, il palermitano è in scadenza a giugno 2026.

Il profilo ideale per Vivarini

Foggia sta puntando su due esterni di valore per completare la rosa e Di Mariano risponde perfettamente all’identikit tecnico richiesto da Vivarini: offensivo e con esperienza in Serie B. In carriera ha totalizzato 241 presenze nella categoria, firmando 25 gol e servendo altrettanti assist.





La volontà comune è quella di trovare una nuova sistemazione quanto prima. Il Pescara è alla finestra, pronto a inserirsi e cogliere l’occasione.

