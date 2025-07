Palermo, niente ritiro per sei rosanero: sono fuori dal progetto

Non rientrano più nel progetto tecnico e sono in attesa di una nuova destinazione. Ecco perché alcuni calciatori del Palermo non sono stati convocati per il ritiro di Châtillon e rimarranno in Sicilia.

Lo riporta il Corriere dello Sport che si riferisce a Nikolaou, Buttaro, Verre, Di Mariano, Insigne e Saric. Questi giocatori proseguiranno la preparazione a Torretta con uno staff tecnico e di preparatori atletici di livello, come da contratto.

“I giovani Vasic e Corona invece faranno parte del gruppo di Inzaghi, valutati in ritiro dal nuovo mister ma quasi certamente ceduti in prestito prima dell’inizio della stagione”, si legge.