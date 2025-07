Elia al Palermo, parla l’a.d. dello Spezia: “Cose normali di mercato”

Prosegue la trattativa per riportare Salvatore Elia a Palermo. L’esterno vuole tornare in rosanero e il club l’ha individuato come rinforzo perfetto per la fascia destra. Sul tema si è espresso l’amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli.

“Noi stiamo parlando correttamente con la società rosanero, vedremo se arriverà una conclusione, ma siamo sereni. Cose normali di mercato“, afferma Gazzoli in un’intervista per Il Secolo XIX.

L’accordo tra Palermo e Spezia è praticamente definito: il club rosanero verserà 1,5 milioni di euro per Elia, cifra da cui verranno scalati i 400.000 euro già pattuiti per il riscatto di Giuseppe Aurelio. L’incasso sarà poi diviso a metà con l’Atalanta, che aveva ceduto il giocatore allo Spezia a titolo gratuito due stagioni fa, mantenendo però il 50% sulla futura rivendita.





Il sì del calciatore è arrivato da tempo: Elia è pronto a firmare un contratto triennale con il Palermo, a circa 600.000 euro netti a stagione, quasi il doppio rispetto agli emolumenti percepiti con lo Spezia, dove guadagnava 350.000 euro.

