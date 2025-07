CorSport – “Palermo, due rebus. E la soluzione Gyasi”

Palumbo ed Elia rimangono le prime scelte nel progetto tecnico guidato da Osti e Inzaghi, pur considerando che l’allenatore intende valutare durante il ritiro tutti gli elementi a disposizione.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Vi è la convinzione che alla fine tutte le questioni si risolveranno, sebbene ciò comporterà un ritardo nei tempi delle ufficialità e, di conseguenza, nell’inserimento dei nuovi membri nel gruppo squadra.

Per quanto riguarda la fascia, in attesa dello sblocco di Elia – su cui lo Spezia sta ancora lavorando dopo aver inizialmente dato il proprio assenso all’operazione – i rosanero avrebbero preso in considerazione Emmanuel Gyasi (31 anni), italo-ghanese nato proprio a Palermo.





Gyasi vanta cinque stagioni consecutive in Serie A tra Spezia ed Empoli; possiede grande fisicità e ottima velocità, anche se le sue caratteristiche come esterno destro sono prevalentemente offensive.