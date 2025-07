Bovo a Repubblica: “Non ho dubbi, Inzaghi è l’uomo giusto per rilanciare il Palermo”

“I fatti parlano per lui. Ormai sono tanti i campionati che ha vinto in cui le sue squadre hanno fatto bene avendo un’identità. Gli auguro il meglio per questa stagione nel Palermo”. Sono le parole di Cesare Bovo, intervistato da Repubblica sui rosanero.

“Questa è una piazza a me molto cara, molto bella e solo chi la vive si rende conto e può sapere cosa significa giocare al Barbera. Auguro ogni bene a lui e a tutta la squadra sperando che sia la stagione giusta”.

“Quest’anno sicuramente andrà diversamente, ne sono convinto. Inzaghi troverà una squadra che avrà voglia di rivalsa. Ho apprezzato molto il fatto che ha detto, nonostante tutto quello che ha vinto, che non si aspettava tutta quella gente allo stadio visto che ancora non ha fatto nulla. Dimostra grande intelligenza, umiltà e voglia di fare”.