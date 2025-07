Euro 2032, al via gli incontri della FIGC con le città coinvolte: in lista anche Palermo

La macchina organizzativa per Euro 2032 entra nel vivo. La FIGC ha definito il programma ufficiale degli incontri con le città coinvolte nel progetto, in vista della scadenza fissata dalla UEFA per ottobre 2026, data in cui verranno selezionati i cinque stadi italiani che ospiteranno le partite della rassegna continentale. L’Italia, che organizzerà il torneo insieme alla Turchia, ha incluso undici città nella lista presentata alla UEFA, tra cui anche Palermo, che si prepara a giocarsi una carta importante.

Gli incontri vedranno coinvolti i rappresentanti dei Comuni, i gestori degli impianti, i club e la stessa UEFA, rappresentata da Michele Uva, delegato ufficiale del comitato organizzatore. Obiettivo: valutare e accompagnare lo sviluppo dei progetti infrastrutturali già approvati, finanziati e realizzabili entro marzo 2027. Per Palermo, l’appuntamento è fissato per il 31 luglio, giorno in cui la FIGC incontrerà il Comune e la società rosanero per discutere le prospettive del “Renzo Barbera” come possibile sede di Euro 2032.

Palermo sogna Euro 2032

Il confronto con la FIGC rappresenta un’occasione importante per Palermo. Dopo anni di dibattiti sull’ammodernamento dello stadio, l’inserimento tra le undici città candidate conferma le ambizioni rinnovate dopo i recenti sviluppi legati allo stadio “Barbera”.





La presenza nel calendario ufficiale degli incontri testimonia l’interesse concreto della Federazione nei confronti del progetto palermitano.

