Palermo, prosegue spedita la campagna abbonamenti: ecco il dato aggiornato

Prosegue a ritmo sostenuto la campagna abbonamenti del Palermo. Dopo le prime 72 ore di vendita in prelazione, la società ha comunicato il rinnovo di 5.457 tessere per la stagione 2025/26.

Un dato incoraggiante che lascia ben sperare nel superamento del traguardo raggiunto lo scorso anno, quando furono emessi 13.670 abbonamenti. La fase di prelazione è partita nel migliore dei modi, favorita soprattutto dall’arrivo in panchina di Pippo Inzaghi e dall’ufficialità dell’acquisto di Augello, che non sarà l’unico volto nuovo.

La prelazione proseguirà fino al 20 luglio, data in cui prenderà il via la vendita libera. Nel frattempo, a partire da oggi – 10 luglio – è possibile acquistare anche i posti rimasti invenduti nella passata stagione. I prezzi restano invariati rispetto allo scorso anno e sono previsti vantaggi significativi per vecchi e nuovi abbonati: fino al 65% di risparmio e fino a 12 partite gratuite per gli under 16.





Sono 5457 gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2025/26 nei primi 3 giorni💥 E intanto stamattina è partita la vendita libera per i posti invenduti della stagione scorsa 🎟️ 𝐀𝐦𝐮𝐧𝐢̀ al Barbera! 🩷🖤 pic.twitter.com/BhBGkRcfTR — Palermo F.C. (@Palermofficial) July 10, 2025

