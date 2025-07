Calciomercato Palermo, per Palumbo si studia una nuova soluzione

Prosegue senza sosta la trattativa per portare Antonio Palumbo al Palermo. Dopo l’ufficialità di Augello e l’imminente arrivo di Elia, il direttore sportivo Osti è al lavoro per trovare la formula giusta che consenta di assicurarsi il fantasista napoletano, ritenuto un profilo ideale per aumentare la qualità tecnica e la fantasia nella zona offensiva del campo.

Il nodo Saric

In un primo momento, l’operazione era stata impostata sulla base di circa 1,5 milioni di euro più lo scambio con Saric. Il centrocampista bosniaco, inizialmente orientato ad attendere una chiamata dal Cesena, sembrava poi aver aperto alla possibilità di trasferirsi al Modena. Tuttavia, l’accordo tra le parti non è mai stato raggiunto, principalmente a causa di divergenze legate alla durata del contratto e all’ingaggio richiesto dal giocatore.

Nel frattempo, il Palermo aveva già raggiunto un’intesa di massima sia con il Modena sia con Palumbo, contando sull’inserimento di Saric nell’affare anche per una questione regolamentare: lo scambio tra due calciatori “over” avrebbe infatti semplificato la gestione numerica della rosa.





Un nuovo scenario

Di fronte ai rallentamenti però, la dirigenza di viale del Fante sta valutando un nuovo scenario. Secondo quanto riportato da TMW, prende sempre più corpo l’ipotesi di un trasferimento “secco” del numero 10 gialloblù al Palermo, senza contropartite tecniche. In questo caso, è verosimile che il club rosanero proceda con almeno una cessione per liberare spazio in lista.

Palumbo resta una priorità assoluta per rinforzare la trequarti, e i dirigenti rosanero sono al lavoro per metterlo a disposizione di Inzaghi il prima possibile. La sensazione è che l’operazione andrà in porto, ma gli ultimi sviluppi potrebbero comportare un ulteriore slittamento nei tempi di chiusura.

La volontà del giocatore, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, potrebbe però rappresentare un elemento decisivo per sbloccare la trattativa nelle prossime ore.

