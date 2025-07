Calciomercato Serie B: è fatta per Olzer al Pescara. Colpo in difesa del Venezia

Prosegue a ritmo sostenuto il mercato in Serie B. Dopo aver definito gli arrivi di Vivarini e Stroppa sulle panchine di Pescara e Venezia, i due club iniziano a muoversi concretamente anche sul fronte delle trattative in entrata.

Il Pescara si rinforza a centrocampo

Gli abruzzesi sono vicinissimi all’ingaggio di Giacomo Olzer, centrocampista in arrivo a parametro zero dal Brescia, escluso dalla prossima Serie B. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi, 10 luglio. Solo al termine degli accertamenti è prevista la firma sul contratto triennale.

Il Venezia piazza il colpo Franjic

Anche il Venezia si muove con decisione e ufficializza il rinforzo in difesa: si tratta di Bartol Franjic, difensore croato prelevato in prestito dal Wolfsburg, che nella scorsa stagione ha militato nella Dinamo Zagabria.





Dopo aver già messo a segno l’acquisto di Adorante dalla Juve Stabia – per il quale manca solo l’ufficialità – i lagunari aggiungono un tassello importante al reparto arretrato, puntando a costruire una rosa competitiva per tornare subito in Serie A dopo la retrocessione.

