Ex Palermo, Coronado torna negli Emirati Arabi: c’è la firma con lo Sharjah

Igor Coronado torna negli Emirati Arabi. Dopo tre stagioni all’Al-Ittihad e un anno al Corinthians, il fantasista brasiliano fa ritorno allo Sharjah, club in cui aveva già brillato dopo l’esperienza al Palermo. Nella sua prima parentesi con la squadra emiratina, Coronado ha collezionato 62 presenze e segnato ben 41 gol.

Classe 1992, il trequartista è pronto a una nuova avventura in Medio Oriente con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista e incantare ancora una volta con le sue giocate. Nelle ultime quattro stagioni ha segnato soltanto 18 reti, un bottino che vorrà certamente migliorare in questa seconda esperienza con lo Sharjah.

I tifosi del Palermo lo ricordano bene: nella stagione 2017-18 in Serie B, Coronado ha disputato 38 partite con 9 gol all’attivo. Si è fatto notare per le sue giocate spettacolari – indimenticabile il gol nella vittoria per 0-3 a Bari – ma anche per l’episodio amaro del rigore sbagliato contro il Cesena, che compromise le speranze di promozione diretta dei rosanero.





