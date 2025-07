Palermo, definito il ritorno di Elia: sarà il secondo rinforzo per Inzaghi

Il Palermo ha chiuso per il ritorno di Salvatore Elia: una trattativa durata alcune settimane il cui esito era però scritto da ormai alcuni giorni. Il club bianconero è già alla ricerca del sostituto e potrebbe aver individuato Candela del Venezia.

Si tratta di un acquisto mirato per Carlo Osti, che si è posto come obiettivo quello di rinforzare le zone del campo che di più hanno sofferto nella stagione appena conclusa. In quel ruolo infatti si è rivelato all’altezza solamente Pierozzi, mentre le alternative come Diakité e Di Mariano non hanno rispettato le attese. L’arrivo di Elia rappresenta un upgrade importante.

L’ultima stagione di Elia

Elia viene da un’ottima stagione giocata con la maglia dello Spezia: l’esterno ha giocato 35 partite di cui 29 da titolare, segnando 2 reti e fornendo 3 assist. Il figlio d’arte si è rivelato una pedina importante per il cammino del club ligure, conclusosi a un passo dalla promozione in Serie A con la sconfitta nella finale di ritorno dei playoff di Serie B contro la Cremonese.





A Palermo una stagione sfortunata

Elia riprende un discorso lasciato aperto nella sua prima esperienza in rosanero: nella stagione 2022/23 ha infatti fatto parte del primo Palermo di Corini, conquistando l’affetto nei tifosi con ottime partite nella prima parte di campionato, segnando 3 gol in 10 presenze.

La sfortuna ha voluto che il 23 ottobre 2022, contro il Cittadella, l’esterno subisse un grave infortunio al ginocchio che lo costrinse a rimanere fuori per il resto della stagione e lasciare un importante vuoto nella rosa di Eugenio Corini.

