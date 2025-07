Lancini su Baldini: “Persona chiara che fa solo bene al mondo del calcio”

“So di essere molto apprezzato e mi fa piacere. Del resto nel corso di questi anni ho avuto modo di vincere molti campionati“. Sono le parole di Edoardo Lancini, intervistato da Pescarasport24.

“Qual è stato il nostro segreto? Dico il gruppo. Il mister è una garanzia sotto questo punto di vista. La vittoria è frutto dell’unione di tutti. Siamo diventati una vera e propria famiglia. Tali solide basi ci hanno permesso di raggiungere questo straordinario risultato”.

“Baldini? Francamente mi è un po’ dispiaciuto che non sia rimasto. Lui è una persona vera, trasparente con tutti. Parla sempre chiaro e in faccia. Ciò fa di lui una perla rara. Anche perché molto spesso sentire la verità è scomodo, fa male. Magari ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Circa l’Under 21, ne sarei contentissimo. Sarebbe un’opportunità meravigliosa per tutti, intendo lui e il suo staff. Un allenatore come Silvio Baldini fa solo che bene al mondo del calcio. Gli auguro davvero ogni bene. Lo merita“.