GdS – “Palermo, Palumbo bloccato da Saric”

Il principale ostacolo alla conclusione della trattativa per Palumbo del Modena sarebbe rappresentato da Dario Saric.

Questa la sintesi del Giornale di Sicilia che esamina la trattativa. Il centrocampista bosniaco, che dovrebbe trasferirsi in Emilia come parte dell’accordo, continua a rimandare la sua decisione, lasciando tutto in sospeso, secondo il quotidiano.

Se l’operazione dovesse fallire per questo motivo, il club di Viale del Fante potrebbe decidere di coprire direttamente la differenza economica necessaria per chiudere comunque l’affare, assumendosi il rischio di ritrovarsi Saric ancora in rosa.





In tal caso, il giocatore bosniaco andrebbe poi ceduto a un’altra squadra. Tuttavia, questa soluzione rischia di alterare gli equilibri dell’intera trattativa E sir cercherà di evitarla.