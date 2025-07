Novellino: “La B è sempre un campionato difficile, vedo bene in particolare il Palermo”

“La B è sempre un campionato difficile. Particolare“. Questa l’opinione di Walter Novellino, intervistato da Tuttomercatoweb, sul torneo cadetto e altri temi.

Il tecnico sottolinea che “l’importante è non prendere gol. E ci vogliono gli uomini adatti per questo. Vedo bene in particolare il Palermo. Poi Empoli, Monza e Venezia”.

Poi una riflessione sulla Samp. “Vorrei che ci fosse più attenzione verso la Sampdoria. Vedo molte difficoltà. E i problemi economici sono un ostacolo non da poco. La Samp dovrebbe assestarsi a livello societario. Vorrei che non ci fossero problemi ma attenzione”.