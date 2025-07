Palermo, non solo Augello: i nomi sul taccuino per la difesa

Non solo Augello, occhi puntati in difesa. Esperienza e affidabilità rappresentano le caratteristiche distintive del primo nuovo acquisto della campagna trasferimenti per la stagione 2025/26. Questi stessi requisiti sono presenti in Mattia Bani (31), uno dei profili considerati per il rafforzamento della difesa centrale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il difensore del Genoa, reduce da una stagione positiva, possiede qualità funzionali alle esigenze del club, parte del City Group, pronto a intervenire nel reparto arretrato con linee guida molto precise: formare con Diakité la coppia dei terzini di destra, valutare durante il ritiro l’affidabilità di Peda come alternativa a Magnani (oltre al 28enne Andrea Cistana, ex Brescia e attualmente svincolato, che rimane sotto osservazione) e individuare un vice Ceccheroni sul centrosinistra.

Preferibilmente un Under, categoria alla quale appartiene anche Lorenzo Lucchesi (22), difensore di proprietà della Fiorentina seguito anche dai rosanero. Sono Under anche Alessandro Marcandalli (22) del Genoa e Andrea Giorgini (23) in forza al Sudtirol, centrali o terzini di destra già monitorati da diversi giorni dal Palermo.