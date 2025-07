Sorteggio dei calendari di Serie B, ecco la data ufficiale

Era nell’aria, adesso è ufficiale: i calendari del campionato di Serie B 2025/26 saranno presentati a Mantova mercoledì 30 luglio alle ore 19.00. L’evento si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Te, ospitato dal club virgiliano in collaborazione con il Comune di Mantova.

Sarà dunque l’occasione per scoprire il calendario completo delle 38 giornate del nuovo campionato, che si preannuncia, come da tradizione, ricco di insidie e altamente competitivo. La stagione prenderà il via nel weekend compreso tra il 22 e il 24 agosto, con la conclusione fissata per il 10 maggio 2026

Durante la serata verrà svelato anche il nuovo pallone ufficiale della Serie B, firmato Kappa. La sfera, già mostrata in anteprima sui canali ufficiali della Lega attraverso alcune fotografie, sarà presentata nei dettagli proprio in occasione dell’evento lombardo. Data e orario precisi verranno confermati nei prossimi giorni.





La nota della Lega B

Si è svolto ieri pomeriggio a Milano il Consiglio Direttivo della Lega Serie B. Diversi i temi affrontati dal Presidente Paolo Bedin, dalla riorganizzazione della struttura operativa della Lega alla pianificazione economico-finanziaria, dai diritti audiovisivi ai nuovi partner commerciali, fino ai rapporti infra Leghe e tematiche di sistema. Definiti planning e modalità organizzative del campionato 2025/2026 che verranno portate all’attenzione dell’Assemblea. Fissata anche la data di presentazione del calendario della Serie BKT 2025/2026: le 38 giornate della 94a edizione del “Campionato degli Italiani” verranno svelate mercoledì 30 luglio nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova dalle 19. L’evento del Calendario, ospitato dalla società Mantova 1911 in collaborazione col Comune di Mantova, vedrà la partecipazione dei club e di ospiti sportivi e istituzionali e sarà trasmesso in diretta sui canali di comunicazione della Lega. La kermesse darà lustro ancora una volta al legame inscindibile fra la LNPB e i territori della penisola a testimonianza della volontà di valorizzare i luoghi simbolo delle città della Serie BKT.