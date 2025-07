Sorteggio dei calendari di Serie B, ecco la possibile data

Spunta una possibile data per la presentazione dei calendari di Serie B. In un’estate segnata da incertezze e polemiche — con la stagione scorsa terminata tardivamente, complici i playout chiusi soltanto il 22 giugno — si attende ancora la decisione del TAR sul ricorso della Salernitana e sulla richiesta di un campionato a 21 squadre. Intanto, comincia a prendere forma l’ipotesi sulla data di compilazione del nuovo calendario.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più accreditata è che la presentazione del calendario si svolga il 30 luglio a Mantova, quando le decisioni ufficiali saranno ormai definitive e si potrà procedere con il sorteggio degli accoppiamenti in totale chiarezza.

In occasione dell’evento verrà anche presentato il nuovo pallone ufficiale della Serie B, firmato Kappa. La sfera, già svelata in anteprima attraverso alcune fotografie pubblicate sui canali ufficiali della Lega, verrà illustrata nei dettagli proprio durante l’appuntamento in terra lombarda, la cui data e orario precisi verranno ufficializzati nei prossimi giorni.





LEGGI ANCHE

PALERMO, DEFINITO IL RITORNO DI ELIA