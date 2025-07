Calciomercato Trapani: altro colpo in attacco? Nel mirino Donnarumma

Proseguono a ritmo sostenuto le trattative di mercato del Trapani, tra i club più attivi dell’intera Serie C. A confermarlo sono i numeri: ben 13 gli innesti già messi a segno dal presidente Antonini per rinforzare una rosa chiamata a fronteggiare una stagione che si preannuncia più complessa del previsto, complice anche la penalizzazione di otto punti con cui partiranno i granata.

Dopo alcuni colpi di rilievo come Federico Vazquez, Grandolfo e Giron, le sorprese in casa Trapani non sembrano affatto finite. Secondo quanto riportato da La Casa di C, il club siciliano avrebbe messo gli occhi su Alfredo Donnarumma, attualmente alla Ternana. L’attaccante classe 1990 rappresenterebbe un ulteriore tassello di valore per un reparto offensivo già profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione.

Nell’ultimo campionato in prestito con la maglia del Catanzaro, Donnarumma ha collezionato 18 presenze e due reti. Trapani potrebbe offrirgli l’occasione ideale per rilanciarsi da protagonista, contribuendo a una stagione che — grazie a un mercato ambizioso — ha già acceso l’entusiasmo e alzato le aspettative dell’ambiente granata.





