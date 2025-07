“Calciomercato LIVE”, stasera dalle 19.45 il gran finale: tutti i retroscena sul mercato del Palermo

Stasera il gran finale per “Calciomercato LIVE”, la fortunata trasmissione di Guido Monastra e Roberto Parisi, in onda sul sito e sulla pagina Facebook di Stadionews.

L’ultima puntata, come sempre in onda a partire dalle 19.45 dalla pizzeria “La Braciera in Villa” di via dei Quartieri, sarà interamente dedicata al calciomercato, alle trattative ancora in corso per il Palermo e ai retroscena sugli affari più complicati, che sono già avviati ma non ancora conclusi.

Tra gli ospiti ci saranno Giorgio Perinetti, nuovo direttore generale dell’Athletic Palermo e da oltre 40 anni profondo conoscitore del calciomercato; Alessio Alaimo, esperto di mercato che lavora con la testata giornalistica TMW; Lores Varela, ex giocatore rosanero e uno dei probabili nuovi acquisti dell’Athletic Palermo. Ma non mancheranno le sorprese, come è avvenuto in ogni puntata della trasmissione, che ha fatto registrare numeri record.





Come sempre i telespettatori potranno interagire con i loro commenti (meglio se ironici, in linea con il carattere ‘leggero’ della trasmissione) e con le loro domande. “Siamo riusciti a parlare di argomenti seri e giornalistici con il tono leggero dell’estate – ha detto il direttore Guido Monastra – e sono davvero molto contento che questo nuovo format abbia incontrato il favore del pubblico, che si diverte con noi”.

Stadionews continuerà a produrre prodotti video d’attualità e si comincerà già lunedì prossimo, dal ritiro in Valle d’Aosta, con un appuntamento quotidiano di aggiornamenti, notizie e commenti.

