Lancio di petardi durante Palermo – Salernitana, Daspo per tre tifosi

Durante l’ottavo turno del campionato di Serie B, in occasione della partita tra Palermo e Salernitana, tre tifosi sono stati colpiti da provvedimenti di Daspo emessi dal Questore di Palermo. Si tratta di due giovani palermitani minorenni e di un tifoso della Salernitana.

I primi due sono stati sorpresi in Curva Sud, uno con un petardo nascosto e l’altro con un fumogeno, entrambi trovati durante l’incontro. Il terzo tifoso, un campano, è stato fermato presso il casello autostradale di Buonfornello prima dell’inizio del match, in possesso di un fumogeno di segnalazione navale.

I provvedimenti Daspo variano in base alla gravità delle infrazioni: il giovane palermitano che nascondeva il petardo ha ricevuto un divieto di accesso agli stadi per tre anni, mentre per gli altri due tifosi, il divieto è stato fissato a due anni. Il Daspo, in questo caso, prevede il divieto di partecipazione non solo alle partite di Serie A, B e C, ma anche alle competizioni UEFA e nazionali, comprese amichevoli e tornei internazionali.

La gestione dell’ordine pubblico durante il match ha rivelato come l’uso di petardi e fumogeni rappresenti un problema di sicurezza importante negli stadi. Per garantire la sicurezza, il divieto di accesso agli impianti sportivi non si limita al periodo della partita, ma copre anche le ore prima e dopo l’evento e include i luoghi circostanti, come stazioni ferroviarie e caselli autostradali, utilizzati dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi.

Questi episodi hanno comportato anche conseguenze a livello sportivo. Infatti, la Salernitana è stata multata dal giudice sportivo a causa del lancio di petardi da parte dei propri tifosi durante la partita, aggiungendo una sanzione economica alle conseguenze già imposte ai singoli responsabili.

