La Targa Florio 2025 riaccende la passione per il motorsport in Sicilia

Dall’8 al 10 maggio 2025 la Targa Florio tornerà a emozionare gli appassionati, riportando sulle strade siciliane il fascino di una delle gare automobilistiche più antiche e prestigiose al mondo. L’evento, organizzato dall’Automobile Club d’Italia e dall’Automobile Club Palermo con il supporto della Regione Siciliana, sarà una grande festa da Palermo alle Madonie. È arrivato il nulla osta ufficiale per il percorso di gara, mentre il quartier generale sarà allestito presso l’Università degli Studi di Palermo, nel Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, che diventerà centro operativo anche per il CIAR Sparco.

Un programma ricco tra storia e competizione

Il campus universitario ospiterà verifiche tecniche e sportive, l’assistenza, le partenze di tappa e la cerimonia di premiazione. La partenza ufficiale è fissata per giovedì 8 maggio alle 18.30 nella suggestiva piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo di Palermo. Le iscrizioni, aperte dal 7 aprile, chiuderanno il 2 maggio. La Targa Florio sarà valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), per l’Historic Rally, per la Coppa Rally di Zona (CRZ) e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, oltre che per il Campionato Siciliano.

Le vetture storiche protagoniste sulle Madonie

Protagoniste dell’edizione 2025 saranno sia le iconiche vetture storiche della Targa Florio Historic rally e del Rally di regolarità, sia le moderne auto da competizione. I partecipanti si sfideranno sui difficili e affascinanti tracciati delle Madonie, mantenendo vivo il mito nato nel 1906 grazie a Vincenzo Florio. La manifestazione si articolerà su più categorie, offrendo spettacolo e competizione di alto livello.





Un percorso impegnativo e spettacolare

Il percorso prevede quattro prove speciali da ripetere tre volte: la leggendaria “Targa” di 10 km, “Campofelice – Collesano” di 12,60 km, “Scillato” di 13,15 km e “La Generosa” di 2,25 km. Il tracciato totale misura 781,29 km, con 113,70 km cronometrati. Un’occasione unica per celebrare tradizione, velocità e passione su alcune delle strade più iconiche della Sicilia.

