Pohjanpalo commenta la tripletta col Sassuolo: “Gol particolari e divertenti” / VIDEO

Joel Pohjanpalo è stato eletto giocatore della settimana della 32a giornata di Serie B. L’attaccante rosanero è stato protagonista nella vittoria casalinga per 5 – 3 contro il Sassuolo, realizzando una tripletta devastante. Sui propri canali social, la Lega B ha pubblicato un video in cui il finlandese commenta i tre gol rifilati ai neroverdi.

“Nel primo gol c’è la palla perfetta di Blin. A essere onesti non ho visto la palla quando mi ha colpito, l’ho vista in aria perché Baniya è più alto di me e lui era davanti. Per fortuna ho colpito la sfera con una buona forza ma il grande complimento va a Blin per l’assist”, dice

“Il secondo gol è molto particolare e divertente – continua – . Avrei voluto che entrasse la rovesciata di sinistro, sarebbe stato ancora più incredibile, ma poi il pallone è tornato a me e da terra ho segnato con due tocchi rapidi, non so come ho fatto gol ma è stato un tempo di reazione rapido e una finalizzazione perfetta”.





“La terza rete è arrivata sempre da corner, incredibile. La palla di Ranocchia è stata fantastica. Il calcio d’angolo è arrivato lontano dalla porta ma ho messo abbastanza forza, il portiere la stava prendendo ma per fortuna l’assist era altrettanto forte”, conclude.

