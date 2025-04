Cannavaro flop in Croazia: ufficiale l’esonero dalla Dinamo Zagabria

Fabio Cannavaro non è più l’allenatore della Dinamo Zagabria. La dirigenza croata ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo la pesante sconfitta per 3 – 0 contro l’Istra 1961.

Attualmente, la Dinamo Zagabria si trova al terzo posto in classifica con 46 punti, a otto lunghezze di distanza dalla capolista Hajduk Spalato. Anche i risultati recenti non sono stati soddisfacenti. In 10 partite alla guida della Dinamo Zagabria, Cannavaro ha ottenuto solo cinque vittorie, due pareggi e ben tre sconfitte. Troppo poco per una squadra campione in carica, reduce da sette scudetti consecutivi e con ambizioni ben più alte.

Prima dell’avventura in Croazia, Cannavaro era approdato all’Udinese nel 2024 con l’obiettivo di evitare la retrocessione: missione compiuta, ma non sufficiente per ottenere la conferma sulla panchina friulana. Nonostante tutto, durante il suo percorso alla Dinamo Zagabria resta memorabile la vittoria in Champions League del 29 gennaio contro il Milan per 2 – 1. Un risultato importante, che però non è bastato per raggiungere i playoff della competizione.





Dopo l’esonero di Cannavaro, la Dinamo Zagabria ha deciso di affidare momentaneamente la guida tecnica al vice allenatore Sandro Perkovic.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Da mercoledì l’allenatore italiano Fabio Cannavaro non sarà più l’allenatore della prima squadra della Dinamo. Ha trascorso poco più di tre mesi sulla panchina del club Maksimir e ha guidato i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli. L’ex celebre giocatore della Nazionale italiana, vincitore del Pallone d’Oro, ha assunto l’incarico di allenatore della Dinamo il 29 dicembre dello scorso anno, sostituendo Nenad Bjelica. In 10 partite di campionato ha ottenuto cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte, mantenendo la Dinamo al terzo posto nella classifica del campionato, mentre nella competizione di coppa, in condizioni estremamente difficili e su un campo bagnato a Maksimir, sono stati fermati nei quarti di finale, dove l’Osijek ha vinto 1 – 0. Nella sua opera di Zagabria, spicca in particolare la grande vittoria per 2:1 contro il Milan, che ha portato la prestazione della Dinamo in Champions League al record di 11 punti; solo un’incredibile combinazione di circostanze e l’esito di altre partite hanno permesso ai Blues di arrivare sotto la linea della porta verso la fase a eliminazione diretta. Vorremmo ringraziare di cuore il coach Cannavaro per il suo straordinario impegno, la sua dedizione e la sua cordialità e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro percorso sportivo e di vita. Per il resto della stagione la squadra sarà temporaneamente guidata dall’attuale vice allenatore Sandro Perkovic”.

