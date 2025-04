Palermo, attacco da urlo: Pohjanpalo è una macchina da gol

Il Palermo è diventato una macchina da gol. Con le cinque reti rifilate alla capolista Sassuolo, i rosanero hanno segnato per la sedicesima partita consecutiva. Un dato che fa ben sperare in vista delle ultime sei giornate, decisive per capire se la squadra di Dionisi riuscirà una posizione più favorevole nella griglia playoff.

Numeri da capogiro post calciomercato

Nelle ultime otto gare, il Palermo ha segnato 18 gol, con una media di 2,25 reti a partita. E se è vero che la difesa rosanero continua a soffrire le offensive avversarie, soprattutto nell’ultimo quarto di partita, è altrettanto vero che, sotto porta, la squadra ha mostrato un netto miglioramento rispetto alla prima parte della stagione.

Prima dell’arrivo di Pohjanpalo e gli altri nuovi innesti, infatti, la squadra di Dionisi aveva segnato lo stesso numero di gol (18) in altrettante partite, tra novembre 2024 e fine gennaio 2025. Dopo il pareggio contro lo Spezia, però, i rosanero hanno nettamente invertito il trend, segnando in tutte le gare e spesso almeno due gol a partita, anche se questo non ha sempre portato alla vittoria. Un esempio di ciò sono le partite contro lo stesso Spezia, il Mantova e la Cremonese, in cui il Palermo ha messo a segno sei gol totali, portando a casa solamente due punti.





Il finlandese ha messo ‘l’ottava’

Pohjanpalo ha dimostrato sin da subito di essere un giocatore fuori categoria. Con la tripletta – e il pallone portato a casa – messa a segno contro il Sassuolo, sono diventate otto le reti in altrettante gare. Il bomber ex Venezia ci ha messo ben poco a scalare la classifica dei migliori marcatori della stagione rosanero, confermando ancora una volta il suo straordinario impatto con il campionato cadetto.

Il classe 1994, autore di 41 gol in due stagioni in laguna, ha dimostrato di poter trasformare in oro ogni pallone che passa tra i suoi piedi: col destro, col sinistro o di testa. Da terra, su rigore o da palla inattiva. Pohjanpalo sa far gol in tutti i modi, e la sua presenza in area, affiancata da capitan Brunori, può diventare un’arma letale per le difese avversarie fino alla fine del campionato.

Il Palermo può ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle sei gare finali di questa stagione. Per mantenere vivo il sogno della promozione sarà fondamentale trovare la continuità che finora è mancata e per farlo servirà che il numero 19 non smetta di mettere il suo timbro.

LEGGI ANCHE

BARI – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI