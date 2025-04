Gomes si prende il Palermo: da gregario a trascinatore del centrocampo

La dominante gara giocata a centrocampo contro la capolista Sassuolo è stata l’ennesima prestazione di alto livello di Claudio Gomes.

Il centrocampista francese ancora una volta in questa stagione è salito in cattedra, mettendo in bella mostra tutto il campionario di contrasti vinti, palloni sradicati dai piedi degli avversari, corse palla al piede e precise verticalizzazioni.

Questo campionato sembra finalmente quella della consacrazione per un ragazzo che aveva mostrato talento e margini di crescita, ma che allo stesso troppo spesso era stato incapace di mettere sul terreno di gioco la costanza necessaria per affermarsi come uno dei migliori centrocampisti della Serie B.





Oggi Gomes è uno dei calciatori fondamentali per i meccanismi non solo difensivi dei rosanero, ma anche per quanto riguarda la fase di costruzione, in cui sembra finalmente aver trovato il coraggio e la personalità necessaria per far ripartire l’azione rapidamente e con qualità.

La preziosa vicinanza di Blin

Uno dei fattori più decisivi per la consacrazione di Gomes è stato decisamente il ritorno di Blin nell’undici titolare. La connessione tutta francese a centrocampo ha giovato non solo a Gomes, ma a tutta la squadra, apparsa decisamente più equilibrata in entrambe le fasi.

Blin, con il suo senso della posizione e la sua notevole intelligenza tattica, ha ‘sganciato’ Gomes dai compiti più prettamente difensivi, lasciandogli più libertà di esprimersi con la sfera tra i piedi, assicurandogli copertura alle spalle.

I numeri stessi confermano quanto di apprezzabile si veda sul campo: il numero 6 rosanero non giocato nemmeno un minuto solo in cinque occasioni, accumulandone sino ad ora poco più di 2.000, con appena 4 cartellini gialli e nemmeno un rosso. A confermare il netto miglioramento anche in fase di costruzione ci pensa il dato sulla percentuale di passaggi riusciti, che sfiora l’89%.

Di Gomes si era sempre apprezzato il suo contributo in fase difensiva (vince il 50% dei duelli), ma quest’anno a impressionare è stato il suo netto miglioramento in fase offensiva: due splendidi gol a giro realizzati con precisione chirurgica (uno contro la Cremonese e uno contro la Reggiana), 32 dribbling riusciti e 32 occasioni create. Le ultime partite hanno infatti esaltato una nuova versione di Gomes, capace di sradicare il pallone dagli avversari per poi disorientarli con efficaci finte di corpo e partire in transizione offensiva.

Il Gomes tanto criticato perché solo apparentemente capace di svolgere il ‘compitino’ sembra ormai il passato. I tifosi rosanero ora lo acclamano ad ogni suo disimpegno, lo esaltano durante le ripartenze ed il numero 6 continua a impressionare.

