Henderson: “A Palermo un anno difficile dal punto di vista personale”

Liam Henderson è stato una delle delusioni più grandi della scorsa stagione. Arrivato in prestito dall’Empoli con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi e le sue qualità in rosanero si sono viste soltanto a sprazzi. Lo scozzese, tornato a casa base, sta trovando continuità in Serie A e in un’intervista per “La Nazione” spiega perché.

“D’Aversa e il suo staff mi hanno dato fiducia e questa è una cosa importante dopo un anno difficile a Palermo dal punto di vista personale“. Henderson ha sottolineato il clima positivo che si respira nello spogliatoio, dove c’è un forte legame tra i giocatori: “A centrocampo siamo in tanti bravi e la cosa bella è che siamo tutti amici”.

L’Empoli è stato protagonista di un buonissimo avvio di campionato, la squadra si trova infatti al decimo posto. Henderson commenta così i risultati: “D’Aversa e noi come squadra ci siamo messi alle spalle l’ultima partita (persa contro la Lazio, ndr.), questo è successo anche quando abbiamo vinto. Durante la sosta abbiamo lavorato bene“.

