Foschi: “Modena – Palermo? Non chiedetemi per chi tiferò…”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è stato intervistato per La Gazzetta di Modena e ha parlato dell’imminente incontro tra i rosanero e i “canarini”. Foschi è un doppio ex, essendo stato direttore sportivo del Modena nella stagione 1991/92.

“La tentazione di andare al Braglia ce l’ho, ma adesso devo stare con la mia famiglia perché è un momento particolare. In gialloblù è cominciato tutto. Sono passati tanti anni, ma quel campionato si sarebbe poi dimostrato determinante per la mia carriera. A Modena presi consapevolezza piena del ruolo. A Palermo, invece, c’è il mio cuore. I successi più importanti, la consacrazione per i risultati e decine di giocatori costruiti e lanciati al vertice del calcio. Non chiedetemi per chi tiferò“, afferma.

Foschi parla anche di Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena: “I risultati parlano per lui. Bisoli bisogna aspettarlo e dargli tempo. Se non vengono i risultati perde un po’ di empatia con l’ambiente, fatica a farsi amare perché è lui il primo a soffrirne ed è per questo che serve pazienza. Alla fine riesce a tirare fuori il massimo dalla squadra e il Modena ha una rosa di valore assoluto non appena avrà recuperato i tanti infortunati. Nei finali di stagione si esalta”.

