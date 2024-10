Liverani: “Palermo? Un po’ attardato. L’andamento è più o meno quello dell’anno scorso”

“Palermo? Sembra più o meno lo stesso andamento dell’anno scorso”. Questa l’analisi dell’ex rosanero Fabio Liverani, intervistato da Tuttomercatoweb sull’attuale torneo di Serie B

Secondo il tecnico, il Palermo non sarebbe cambiato molto. E’ un club “con delle difficoltà in casa e alcuni risultati positivi in trasferta“, ha detto.

“Quando giocavo io in rosanero la nostra forza era proprio il Barbera. Palermo e Cremonese sono un po’ attardate ma un’idea più chiara la si potrà avere fine novembre”.