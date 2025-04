Playoff Serie C: regolamento, come funziona, tabellone / stagione 2024-2025

Anche in questa stagione la Lega Pro (come ormai da tradizione) mette in palio la quarta e ultima promozione in Serie B disponibile attraverso i playoff di Serie C, che vedono partecipare 28 squadre provenienti da tutti e tre i gironi del campionato, collocate in tabellone in base alla classifica di regular season.

La vincitrice della Coppa Italia Serie C ha diritto ad accedere direttamente al primo turno della Fase Nazionale dei playoff (se già qualificata il diritto spetta invece a chi le subentra. Ma cosa dice il regolamento? Come funzionano i playoff? Quale è il format della competizione?

FASE DI GIRONE (gara secca)

– Al primo turno Play Off del Girone partecipano 18 squadre (6 squadre per ogni girone)





Nei due gironi che NON presentano la vincitrice della Coppa Italia Serie C:

a) la squadra quinta classificata affronta la squadra decima classificata del medesimo girone;

b) la squadra sesta classificata affronta la squadra nona classificata del medesimo girone;

c) la squadra settima classificata affronta la squadra ottava classificata del medesimo girone;

Nel girone che presenta la vincitrice della Coppa Italia Serie C:

a) la squadra sesta classificata affronta la squadra undicesima classificata del girone;

b) la squadra settima classificata affronta la squadra decima classificata del girone;

c) la squadra ottava classificata affronta la squadra nona classificata del girone; – Al secondo turno di Play Off dei rispettivi gironi partecipano le squadre vincitrici degli incontri di Primo Turno e (rispettivamente): le quarte classificate nei due gironi dove NON milita la vincitrice di Coppa Italia; la squadra quinta classificata nel girone in cui è presente la vincitrice della Coppa Italia. In ogni girone:

a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;

b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata tra le due NOTA: NEI PLAYOFF DI GIRONE, SI GIOCA IN GARA SECCA. IN CASO DI PARITA’ PASSA IL TURNO LA SQUADRA MEGLIO CLASSIFICATA IN REGULAR SEASON. NON VALGONO I GOL IN TRASFERTA FASE NAZIONALE (andata e ritorno) Al Primo Turno Play Off Nazionale partecipano 10 squadre:

a) le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play Off dei Gironi;

b) le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season;

c) la vincitrice della Coppa Italia Serie C (o la squadra che le subentra) Gli accoppiamenti vengono definiti con sorteggio. Sono “teste di serie”:

– le tre terze classificate

– la vincitrice della Coppa Italia Serie C (o la squadra che le subentra)

– la “migliore classificata” proveniente dai playoff di girone Le teste di serie hanno diritto a giocare il ritorno in casa e passano il turno in caso di parità; NON valgono i gol in trasferta. Al secondo turno della fase dei Play Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno Nazionale e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season. Le teste di serie sono:

a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season;

b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà “meglio classificata” delle altre (Gli accoppiamenti vengono definiti con sorteggio: le teste di serie hanno diritto a giocare il ritorno in casa e passano il turno in caso di parità; NON valgono i gol in trasferta). NOTA: NEI PLAYOFF “FASE NAZIONALE”, SI GIOCA ANDATA E RITORNO. IN CASO DI PARITA’ PASSA IL TURNO LA SQUADRA “TESTA DI SERIE” DEL RISPETTIVO ACCOPPIAMENTO. NON VALGONO I GOL IN TRASFERTA FINAL FOUR (andata e ritorno) Alla fase cosiddetta “Final Four” partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio integrale. Semifinali e finali si giocano sulla distanza di andata e ritorno (NOTA: dalle semifinali in poi, in caso di parità, NON vale più il piazzamento in classifica e continuano a NON valere i gol in trasferta; in caso di parità nel doppio confronto, si giocano eventuali supplementari e rigori).