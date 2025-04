Regolamento playout Serie C: chi si salva, date, cosa succede in caso di pari, i gol in trasferta…

Vanno in scena i playout di Serie C, gli spareggi per decidere chi resterà in Lega Pro e chi retrocederà in Serie D. Ma cosa dice il regolamento? Come funzionano i playout di Serie C?

PLAYOUT SERIE C, IL REGOLAMENTO: ANDATA E RITORNO, CHI SI SALVA, GOL IN TRASFERTA, COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ

Per ogni girone di Serie C sono previsti – in teoria* (vedi NOTA BENE in fondo) – due playout: quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima. Si gioca sulla distanza andata e ritorno: chi vince è salvo, chi perde retrocede. E le squadre meglio classificate nel rispettivo accoppiamento hanno un doppio vantaggio: possono, infatti, giocare il ritorno in casa e ottenere la salvezza con il pareggio nel doppio confronto in virtù della migliore posizione di classifica. NON valgono i gol in trasferta, NON valgono doppio. In caso di parità NON si giocano supplementari o rigori.

Dunque:





a) la squadra quintultima classificata affronta la squadra penultima classificata (andata e ritorno). La gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata; il ritorno sul campo della quintultima.

–

b) la squadra quartultima classificata affronta la squadra terzultima classificata (andata e ritorno). La gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata; il ritorno sul campo della quartultima.

In caso di parità di punteggio dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C. Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b) retrocederanno al Campionato di Serie D.

*NOTA BENE – Nel girone C si disputerà solamente un playout perché nel corso della stagione sono state esclude dal campionato ben 2 squadre (Taranto e Turris).

*NOTA BENE – In caso di distacco superiore agli 8 punti tra quintultima e penultima il playout in questione non si gioca e la penultima retrocede direttamente; in caso di distacco superiore agli 8 punti tra quartultima e terzultima il playout in questione non si gioca e la terzultima retrocede direttamente.

PLAYOUT SERIE C, LE DATE

Gara di andata: sabato 10 maggio 2025

Gara di ritorno: sabato 17 maggio 2025