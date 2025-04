Serie C, il Catania rimane al quinto posto se… tutte le combinazioni

Ultimi 90 minuti decisivi per il girone C di Serie C. Dopo la promozione matematica dell’Avellino in Serie B, il campionato deve ancora scrivere le sue ultime sentenze, soprattutto in chiave playoff e playout. Tra le squadre protagoniste di questa serrata volata c’è il Catania, che punta a mantenere il prezioso quinto posto in classifica. Ma quali sono tutte le combinazioni possibili per confermare la posizione?

Catania, obiettivo quinto posto

La sosta forzata dovuta al rinvio della sfida contro il Taranto ha regalato comunque buone notizie ai rossazzurri. Le sconfitte simultanee di Potenza, Benevento e Crotone nella 37a giornata hanno permesso al Catania di conservare il quinto posto senza scendere in campo.

Ora, per blindare definitivamente il piazzamento, la squadra di Mimmo Toscano è chiamata a un ultimo sforzo: vincere sul campo del Potenza domenica sera, nello scontro diretto in programma allo stadio “Viviani”.





Se il Catania batte il Potenza

Vittoria contro il Potenza = quinto posto garantito.

Gli etnei salirebbero a 53 punti, staccando Potenza e Benevento senza dipendere da altri risultati.

Nessuna necessità di ascoltare aggiornamenti da Giugliano – Benevento: la vittoria renderebbe ininfluente qualsiasi altro risultato.

Gli scenari in caso di pareggio

Se il Catania dovesse pareggiare contro il Potenza, lo scenario diventerebbe più complesso:

Se il Benevento vince contro il Giugliano, i sanniti supererebbero il Catania, che scivolerebbe al sesto posto .

Se invece Benevento e Giugliano pareggiano, il Catania conserverebbe comunque il quinto posto.

Il pareggio, dunque, obbligherebbe i tifosi etnei a tenere l’orecchio incollato alla radiolina per conoscere il risultato del “De Cristofaro”.

Cosa succede in caso di sconfitta

Una sconfitta sul campo del Potenza complicherebbe ulteriormente le cose per il Catania:

Il Potenza supererebbe il Catania in classifica.

Il quinto posto si allontanerebbe definitivamente, ma il sesto posto rimarrebbe raggiungibile se il Benevento non dovesse vincere a Giugliano.

Se il Benevento vince, invece, il Catania rischierebbe di chiudere addirittura al settimo posto, con tutte le complicazioni che ne deriverebbero in ottica playoff.