Calciomercato Serie B: Avellino vicino a Tutino, Catanzaro su Amatucci. Falletti al Mantova

Il mercato di Serie B entra sempre più nel vivo. Con i ritiri estivi ormai alle porte, tutte le squadre sono al lavoro per completare le rispettive rose e farsi trovare pronte ai blocchi di partenza di un campionato che, come da tradizione, si preannuncia equilibrato e ricco di insidie. Tra i club più attivi nelle ultime ore ci sono Avellino, Catanzaro e Mantova, ognuno con obiettivi e strategie ben definite.

Avellino all’attacco: ad un passo Tutino e D’Andrea

Fresco di promozione, l’Avellino non vuole recitare il ruolo di comparsa nella prossima stagione. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Favilli e confermato l’interesse per Roberto Insigne, il club biancoverde punta altri due nomi importanti: Tutino e D’Andrea.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Tutino sarebbe ormai vicino a vestire la maglia dei “lupi”. I contatti con il suo entourage sono già avviati e il giocatore avrebbe manifestato apertura al trasferimento. D’Andrea, invece, dovrebbe arrivare dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista.





Catanzaro tra addii e nuovi innesti

Mercato in fermento anche in casa Catanzaro, impegnato a sistemare sia le uscite che gli innesti. Vicini all’addio due protagonisti della scorsa stagione: Bonini e Biasci, entrambi verso una nuova avventura.

In entrata, i giallorossi guardano con interesse a Lorenzo Amatucci, regista di proprietà della Fiorentina reduce da un’esperienza in prestito alla Salernitana. Il centrocampista è seguito anche da altri club di B.

Colpo a sorpresa del Mantova: arriva Falletti

Non resta a guardare nemmeno il Mantova, pronto a piazzare un colpo a effetto. I biancorossi hanno praticamente chiuso l’accordo per l’arrivo di Cesar Falletti. Il fantasista, rientrato alla Cremonese dopo una stagione deludente al Bari, è pronto a rilanciarsi con la maglia del club virgiliano. Mancano solo gli ultimi dettagli per la fumata bianca, ma l’annuncio ufficiale è atteso già nelle prossime ore.

