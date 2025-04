Serie C, il Messina va ai playout se… tutte le combinazioni

Ultimi 90 minuti ad altissima tensione per il Girone C di Serie C. Il Messina è ancora in corsa per evitare la retrocessione diretta e garantirsi un posto ai playout. Dopo una stagione travagliata, segnata anche da quattro punti di penalizzazione, i peloritani possono ancora sperare nella salvezza. Ma quali sono esattamente tutte le combinazioni che consentirebbero al Messina di disputare i playout?

La situazione di classifica prima dell’ultima giornata

A 90 minuti dalla fine della regular season di Serie C Girone C, la situazione è la seguente:

Foggia : 30 punti

Casertana : 29 punti

Messina: 22 punti

Il Latina si è già assicurato la permanenza in Serie C, mentre Taranto e Turris sono state escluse dal campionato. Resta quindi da definire l’ultima retrocessione e chi disputerà gli spareggi per la salvezza.





Messina ai playout: le combinazioni in caso di vittoria

Se il Messina vince contro la Juventus Next Gen (partita in programma domenica alle 20.00 allo stadio “Franco Scoglio”), la qualificazione ai playout sarà matematica.

Vittoria del Messina = accesso garantito ai playout.

La vittoria, infatti, manterrebbe il distacco dalla Casertana entro gli otto punti, come previsto dal regolamento di Serie C per disputare gli spareggi salvezza.

Le combinazioni in caso di pareggio

Se il Messina dovesse pareggiare contro la Juventus Next Gen, il destino dipenderebbe anche dai risultati delle altre due contendenti:

Pareggio Messina + sconfitta o pareggio di Foggia o Casertana = Messina ai playout.

In caso di pareggio, basterebbe che almeno una tra Foggia e Casertana non conquistasse i tre punti per garantire ai peloritani l’accesso agli spareggi.

Le combinazioni in caso di sconfitta

Se il Messina dovesse perdere, gli incastri diventerebbero più complicati:

Sconfitta del Messina + sconfitta del Foggia o pareggio della Casertana = Messina ancora ai playout.

Se Casertana e Foggia dovessero pareggiare entrambe, il Messina disputerebbe i playout contro la Casertana.

Importante ricordare che, in caso di parità di punti tra Casertana e Foggia, ad accedere ai playout sarebbe il Foggia, in virtù degli scontri diretti favorevoli: pareggio 0 – 0 all’andata e vittoria 4 – 0 della Casertana al ritorno.

Partite decisive della 38ª giornata

Le tre sfide che decreteranno il futuro del Messina si giocheranno tutte in contemporanea:

Messina – Juventus Next Gen (al “Franco Scoglio”)

Picerno – Foggia

Trapani – Casertana

Tutti i match si disputeranno domenica sera alle ore 20, in un turno che promette emozioni, sorpassi e tanta tensione.

Tutte le combinazioni per il Messina ai playout

Messina vince → playout sicuri.

Messina pareggia → playout se almeno una tra Casertana e Foggia non vince.

Messina perde → playout se Casertana non vince o Foggia perde.